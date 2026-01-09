Colpiremo i cartelli in Messico Trump annuncia l' operazione via terra | fine dei narcos

Donald Trump ha annunciato l'avvio di un'operazione terrestre contro i cartelli della droga in Messico, con l'obiettivo di ridurre ulteriormente il traffico illecito. Dopo aver già colpito efficacemente le rotte marittime, l'intervento si concentrerà sui territori controllati dai gruppi criminali lungo il confine. L'iniziativa mira a rafforzare la sicurezza e a contrastare la criminalità organizzata in modo più diretto e mirato.

"Abbiamo eliminato il 97% della droga che entra via mare e ora inizieremo a colpire via terra i cartelli che controllano il Messico". L'annuncio, in un'intervista a Fox News, è del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha spiegato che "è molto triste vedere cosa è successo a quel Paese, ma i cartelli continuano a operare e uccidono 250.000, 300.000 persone nel nostro Paese ogni anno. La droga è orribile, devasta le famiglie, si perde un figlio o un genitore, anche i genitori muoiono a causa della droga, quindi abbiamo fatto un ottimo lavoro". "I numeri stanno davvero diminuendo - ha continuato Trump riferendosi ai morti per droga negli Usa - ma saranno sempre troppo alti se c'è anche solo una persona, ma stanno diminuendo, proprio come i passaggi al confine.

