Gli Stati Uniti chiedono al Messico di permettere l'intervento delle proprie forze di sicurezza nelle operazioni contro i cartelli della droga. La richiesta mira a rafforzare la collaborazione tra i due paesi nella lotta al traffico illecito, senza yet specificare modalità o condizioni di intervento. La questione evidenzia le tensioni e le sfide condivise nella gestione della sicurezza lungo il confine meridionale degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti stanno facendo pressione sul Messico affinché consenta alle forze di sicurezza americane di partecipare direttamente alle operazioni contro i cartelli della droga sul suo territorio. In particolare, l’amministrazione Trump chiede al Paese vicino di autorizzare operazioni congiunte in cui militari statunitensi o agenti della Cia accompagnino l’esercito messicano nei raid contro i laboratori di fentanyl, la droga responsabile della maggior parte delle overdose negli Stati Uniti. Ne ha parlato il New York Times in un lungo articolo firmato da Maria Abi-Habib, Julian E. Barnes, Eric Schmitt e Tyler Pager. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Trump vorrebbe inviare le forze di sicurezza in Messico per combattere i cartelli della droga

