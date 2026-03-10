Mercedes VLE | 700 km e design da jet privato

Il nuovo Mercedes VLE è un veicolo elettrico che offre un’autonomia di 700 chilometri. Il suo design si ispira alle linee di un jet privato, conferendogli un aspetto elegante e aerodinamico. La vettura combina tecnologia avanzata e stile raffinato, attirando l’attenzione di chi cerca un mezzo innovativo e di alta gamma. È stato presentato come una novità nel settore dei veicoli elettrici di lusso.

Il nuovo Mercedes VLE si presenta come un veicolo elettrico da 700 km di autonomia, con un design che richiama la linea di un jet privato. Questo modello sostituisce l'EQV e introduce una piattaforma modulare dedicata ai van elettrici, offrendo prestazioni superiori rispetto ai precedenti veicoli commerciali della casa tedesca. L'autonomia dichiarata supera il doppio rispetto all'attuale EQV, posizionando il mezzo nel segmento dei servizi shuttle di fascia alta e del trasporto business. La produzione avviene sulla stessa linea dei modelli termici, condividendo circa il 70% dei componenti tra le due varianti motoristiche. Una rivoluzione aerodinamica per il mercato commerciale.