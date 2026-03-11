Mercedes-Benz ha presentato la nuova Classe E 300 de, un'auto che combina un motore diesel con un sistema elettrico. La vettura può percorrere fino a 80 km in modalità esclusivamente elettrica. Il modello è stato ideato per offrire una soluzione ibrida, integrando tecnologia diesel ed elettrica in un unico veicolo. La casa automobilistica ha deciso di proporre questa versione come alternativa ai tradizionali motori a combustione.

La Mercedes-Benz ha deciso di sfidare le convenzioni del mercato automobilistico con il lancio della Classe E 300 de, un modello che unisce la potenza del motore diesel alla flessibilità dell’elettrico. Questa vettura, presentata ufficialmente oggi, 11 marzo 2026, promette una guida versatile che combina l’efficienza delle lunghe percorrenze con la possibilità di muoversi in città a zero emissioni per circa 80 chilometri. Mentre il settore punta quasi esclusivamente sull’accoppiata elettrico-benzina, i progettisti tedeschi hanno scelto una strada diversa, mantenendo viva la tradizione del gasolio ma potenziandola con una batteria da 25 kWh.... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mercedes E 300 de: 80 km elettrici, il diesel rivive

Articoli correlati

Mercedes rivoluziona baby Classe G: ibrida e 700 km elettriciMercedes baby Classe G 2027: flessibilità ibrida per conquistare il mercato Mercedes sta ripensando la strategia per la baby Classe G, il fuoristrada...

Auto Gt: la vettura a Gpl a 300 km in pista a Varano dè MelegariNel cuore della Motor Valley si è sprigionato il rombo di una vettura da corsa completamente alimentata a Gpl.

Una selezione di notizie su Mercedes E 300 de 80 km elettrici il...

Temi più discussi: Mercedes-Benz VLE: 5 metri e 30 di opulenza elettrica su quattro ruote (sterzanti) - VIDEO | Quattroruote.it; Mercedes VLE, la grande limousine che reinventa il van; Mercedes VLE: il van elettrico da 700 km d'autonomia che sembra un jet privato; L'auto elettrica non prenderà piede? Forse, ma ricordate il diesel?.

Mercedes-Benz Classe E 300 de: l’ibrida elettrica-diesel che sfida il mercatoIn un panorama automobilistico che ha ormai puntato sull’ibrido, scegliendo l’accoppiata elettrico-benzina, la casa tedesca Mercedes-Benz spariglia le carte. Con la Classe E 300 de All-Terrain si ... rinnovabili.it

Mercedes E 300 de, l’ibrido diesel che accontenta tuttiLa Casa della Stella a tre punte sta esplorando ogni ramo dell’elettrificazione, ma l’ibrido diesel plug-in è tra le soluzioni che ci convincono di più. In occasione della anteprima italiana della ... motori.it

6 Cilindri – CLIENTI SERPENTI #F1 #Formula1 #Mercedes #McLaren x.com

Secondo quanto riportato da Marca, Mercedes avrebbe intenzione di giocare una particolarissima partita a scacchi nel prosieguo del campionato. Alla compagine capitanata da Toto Wolff non interesserebbe più umiliare gli avversari in pista, come accaduto n - facebook.com facebook