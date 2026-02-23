Mercedes rivoluziona baby Classe G | ibrida e 700 km elettrici

Mercedes ha deciso di rinnovare la baby Classe G, spinta dall’esigenza di rispondere alla crescente domanda di veicoli più sostenibili. La casa tedesca ha puntato su un sistema ibrido che permette di coprire fino a 700 km in modalità completamente elettrica. Questo modello, previsto per il 2027, si distingue per la sua versatilità e autonomia, offrendo una soluzione più ecologica senza rinunciare alle capacità off-road. La produzione del nuovo modello è già in fase di sviluppo.

Mercedes baby Classe G 2027: flessibilità ibrida per conquistare il mercato. Mercedes sta ripensando la strategia per la baby Classe G, il fuoristrada compatto che debutterà nel 2027. Inizialmente progettata come elettrica, ora potrebbe essere offerta anche con motorizzazioni ibride. La decisione arriva dopo i risultati deludenti delle vendite della Classe G elettrica e riflette una strategia di flessibilità per rispondere alla domanda di diversi mercati. La versione ibrida potrebbe utilizzare il 1.5 litri quattro cilindri mild hybrid 48V della CLA, con opzioni di trazione integrale e potenze fino a 190 CV.