Mercato San Severino nuova rete fognaria e restyling della pavimentazione a Pandola

A Mercato San Severino, nella frazione Pandola, i lavori di riqualificazione sono quasi conclusi. È stato infatti completato il restyling della rete fognaria e la ripavimentazione di via Parrocchia. Le strade tornano a essere più sicure e funzionali, migliorando la qualità della vita dei residenti. Ora, il collettamento idrico funziona meglio e il quartiere si prepara ad affrontare le prossime stagioni con maggiore tranquillità.

Con la riqualificazione della rete fognaria e la ripavimentazione del manto stradale in via Parrocchia, nella frazione Pandola di Mercato San Severino, si completa un altro snodo importante del territorio restituendo adeguata funzionalità al collettamento idrico. L’intervento, approvato dall’EIC (Ente Idrico Campano) e realizzato dal braccio operativo Gori, è risolutivo per tutta una serie di problematiche legate al corretto deflusso delle acque, acutizzato soprattutto in caso di piogge intense, ed alla pavimentazione stradale disconnessa e pericolosa. “I sottoservizi sono le cosiddette opere pubbliche che ‘non si vedono’, ma che, una volta inserite nell’agenda delle attività e realizzate, sono funzionali al miglioramento della vivibilità di tante famiglie – sottolinea il sindaco Antonio Somma – la rete fognaria di Via Parrocchia, a Pandola, era una di queste e, grazie alla sinergia con EIC e Gori, è stata risolta un’altra annosa problematica in quella zona.🔗 Leggi su Salernotoday.it

I lavori di riqualificazione nella frazione Pandola sono finalmente terminati.

A Mercato San Severino sono stati completati i lavori di efficientamento energetico presso la scuola di Pandola, migliorando l'efficienza e il comfort dell'edificio.

