Scuole sicure 300mila euro per la San Tommaso d' Aquino a Mercato San Severino

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha stanziato 300.000 euro per la scuola “San Tommaso d’Aquino” di Mercato San Severino. Le risorse saranno utilizzate per migliorare le misure di sicurezza antincendio, garantendo ambienti scolastici più sicuri per studenti e personale. Questo intervento rappresenta un passo importante per rafforzare la protezione e la prevenzione all’interno della struttura educativa.

Nuove risorse, questa volta da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, saranno destinate a rendere ancora più sicura la scuola "San Tommaso d'Aquino" di Mercato San Severino attraverso l'adeguamento alle norme di protezione antincendio. L'intervento, ammesso a finanziamento per un importo pari a 300.000 euro, va ad aggiungersi ai lavori di rinforzo strutturale eseguiti di recente proprio sull'edificio del capoluogo e finalizzati a garantire una maggiore tenuta in caso di sisma. "Questo finanziamento – dichiara il sindaco Antonio Somma – rappresenta il conseguimento di un ulteriore risultato per il nostro Ente e per il territorio.

