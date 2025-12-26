Sabatini e la proposta per il centrocampo bianconero | Sarebbe molto interessante vederlo nella Juventus di Spalletti Ecco di chi si tratta

Sabatini lancia l’idea Milton Delgado per il centrocampo della Juventus. Il giovane talento del Boca Juniors viene accostato ai bianconeri per il mercato del 2026. La Juventus potrebbe guardare con forza al mercato sudamericano per assicurarsi un talento di prospettiva mondiale in vista del 2026. Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha sollevato una suggestione affascinante riguardante Milton Delgado, giovane centrocampista del Boca Juniors. Secondo Sabatini, la dirigenza bianconera, guidata dall’amministratore delegato Damien Comolli, è chiamata a compiere un investimento importante che non sia solo funzionale all’immediato, ma che guardi al futuro con ambizione, inserendo in rosa giocatori con caratteristiche tecniche fuori dal comune. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

