Mercato Juventus Comolli valuta l’esterno in Bundesliga | l’interesse è concreto Ecco di chi si tratta

La Juventus sta valutando un’operazione in Germania per rinforzare la fascia destra. Comolli sta seguendo da vicino un esterno in Bundesliga, che potrebbe arrivare in prestito. L’interesse è reale e la trattativa si muove rapidamente, con i tedeschi disposti a cedere temporaneamente il giocatore. La prossima settimana potrebbe essere decisiva.

Mercato Juventus, svelata la pista last minute per la fascia. I tedeschi dicono sì alla cessione temporanea. Le ultime. Quando mancano ormai poche ore al gong definitivo che sancirà la chiusura della sessione invernale, Ottolini si trova a dover gestire un brusco e inaspettato rallentamento sulla pista che fino a ieri sembrava la più calda e percorribile. Con l’operazione principale finita in un limbo pericoloso, alla Continassa è scattato il piano d’emergenza per evitare di lasciare Luciano Spalletti con la coperta corta sulla corsia di destra. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il nome nuovo emerso con prepotenza nelle ultime ore è quello di Lorenz Assignon. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Juventus, il flop di Openda e Koopmeiners è una sentenza. Spalletti chiama Comolli: ecco cosa si sono dettiOpenda e Koopmeiners hanno deluso ancora. Spalletti ha bisogno di rinforzi ma il mercato sta per chiudere e la Juventus non è stata aiutata dai suoi obiettivi. sport.virgilio.it

Calciomercato Juve, Ilenikhena nel mirino: Comolli propone il prestito al MonacoSecondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio account X, la Juventus avrebbe chiesto informazioni per George Ilenikhena, attaccante del Monaco considerato uno dei prospetti più int ... it.blastingnews.com

Claudio Zuliani. . Occhio ai prestiti last minutes #juventus Il mercato a rischio beffa - facebook.com facebook

Potete contestarmi quanto volete ma la Juventus ha avuto fiori di dirigenti che sapevano operare benissimo sul mercato anche senza soldi o con poco budget. La storia del non poter spendere non regge più anche perché tanto denaro ultimamente è stato gest x.com