Violenze contro donne e minori | nelle caserma dei carabinieri di Legnano la stanza dove le vittime si sentono protette e possono denunciare

All’interno della caserma dei carabinieri di Legnano, è stata istituita la “Stanza tutta per sé”, uno spazio dedicato alle donne e ai minori che intendono denunciare o trovare supporto. Situata in un ambiente riservato e accogliente, questa stanza mira a offrire un luogo di ascolto sicuro e di protezione. La creazione di questa area rappresenta un passo importante nel percorso di tutela e sostegno alle vittime di violenze.

Legnano (Milano), 21 dicembre 2025 – Si chiama “Stanza tutta per sé” e, all’interno della caserma dei carabinieri della Compagnia di Legnano, è diventata lo spazio dedicato all’ascolto di donne e minori vittime di violenza. Il progetto, realizzato con la collaborazione del club Soroptimist Busto Arsizio-Ticino Olona, è stato presentato ieri, presenti il tenente colonnello dei carabinieri Emanuela Rocca, il maggiore Pietro Laghezza, comandante della Compagnia, il presidente Nazionale di Soroptimist Italia, Adriana Macchi, la presidente del club Soroptimist Busto Arsizio-Ticino Olona, Annamaria Rampinini, e il sindaco di Legnano, Lorenzo Radice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Violenze contro donne e minori: nelle caserma dei carabinieri di Legnano la stanza dove le vittime si sentono protette e possono denunciare Leggi anche: Violenza contro le donne, una stanza d'ascolto nella caserma dei carabinieri Leggi anche: Violenza contro le donne, la caserma dei carabinieri di Como si illumina di arancione per “Orange the World” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bambini esposti alla violenza domestica, data brief Unicef; Giornata internazionale del migrante: 1 minore su 2 morto annegato nelle rotte migratorie; Violenze contro donne e minori: nelle caserma dei carabinieri di Legnano la stanza dove le vittime si sentono protette e possono denunciare; Le lacune sistemiche che rallentano l’Italia nel contrasto alla violenza sulle donne. Violenza sulle donne e abusi sui minori sono un’emergenza mondiale più grave di ipertensione e diabete: il report - Secondo un nuovo report internazionale, la violenza sessuale sui minori e quella domestica contro le donne non sono solo reati, ma vere emergenze sanitarie ... fanpage.it

Le lacune sistemiche che rallentano l’Italia nel contrasto alla violenza sulle donne - Le criticità emergono a più livelli, dalle scuole ai centri antiviolenza, dalla formazione della magistratura per evitare la vittimizzazione secondaria in tribunale alla riforma Cartabia. editorialedomani.it

Donne colpite dalla violenza e dai pregiudizi| Il nuovo rapporto - Violenza contro le donne, la magistratura italiana bacchettata dal rapporto internazionale del Grevio, per la rivittimizzazione delle donne nei tribunali e il basso numero di condanne. 27esimaora.corriere.it

Sala accogliente per ascoltare donne e minori vittime di violenze - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.