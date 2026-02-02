I cani nella serata conclusiva del Mengo Music Fest | le date e i primi nomi

La serata finale del Mengo Music Fest si terrà ad Arezzo dal 14 al 18 luglio. Anche quest’anno, il festival conferma il suo format e porta sul palco alcuni dei primi nomi annunciati. La location sarà il Parco del Prato, come ormai da diversi anni. Durante la serata, ci saranno anche i cani, presenti tra il pubblico e coinvolti nell’atmosfera della manifestazione. È un appuntamento che attira appassionati da tutta la regione e non solo.

Qualche giorno più avanti nel calendario ma format super confermato. Dal 14 al 18 luglio prossimo ad Arezzo, al Parco del Prato torna il palco del Mengo Music Fest. Primi annunci per la 22esima edizione che ormai è uno degli appuntamenti estivi più attesi. Prima di loro sul palco Vintage Violence, Mille, Napoli Segreta DJset e Myd Live. Le prevendite per la serata di sabato 18 luglio saranno in vendita a partire da mercoledì 4 febbraio su Ticketone. Dopo i numeri degli anni passati, sempre in crescita, l'attesa per questa 22sima edizione di Mengo Music Fest è tanta. Attraverso la musica e raccogliendo ad Arezzo alcuni tra i più importanti artisti della scena attuale, Mengo Music Fest è diventato negli anni, con la collaborazione alle istituzioni, partner e sponsor dell'evento, un appuntamento fondamentale per la promozione del turismo culturale, ambito ancora tutto da esplorare in Italia.

