Memorial Renna | il torneo degli ordini professionali a Lecce

Il Memorial Mimmo Renna è stato ufficialmente presentato questa mattina a Lecce, con le iscrizioni aperte fino al 20 marzo. Il torneo, dedicato alla figura storica dell’allenatore e calciatore salentino, vedrà confrontarsi squadre formate da rappresentanti di vari ordini professionali. La manifestazione si terrà presso il centro sportivo Kick-Off di Lecce, con l’inizio delle gare previsto subito dopo la pausa pasquale. L’iniziativa nasce come tributo ai valori incarnati da Renna: lealtà, passione, rispetto e spirito di squadra. L’evento è patrocinato dal Comune di Lecce e sostenuto dalla Uisp Comitato di Lecce, dal Panathlon Club e dal Campionato degli Ordini e delle Professioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

