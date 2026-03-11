Meloni Salvini patrioti | dite qualcosa contro Trump e questa guerra almeno oggi

In Italia, negli ultimi dodici mesi, le azioni degli Stati Uniti hanno avuto ripercussioni negative, dal frontiere commerciali alle tensioni nel Medio Oriente. Meloni, Salvini e altri esponenti patrioti si sono espressi pubblicamente chiedendo una presa di posizione contro Trump e le politiche belliche adottate. La discussione riguarda specificamente le conseguenze delle decisioni americane sul paese, senza analisi o interpretazioni.

Dai dazi alla guerra in Iran, non c'è azione degli Usa, nell'ultimo anno, che non abbia fatto male all'Italia. Ma dai patrioti di governo, da Meloni a Salvini, non è mai arrivata mezza parola di critica nei confronti di Trump. E meno male che "prima gli italiani". 🔗 Leggi su Fanpage.it

