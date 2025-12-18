Oggi a Bruxelles, la posizione di Meloni potrebbe segnare un cambio di rotta nelle relazioni internazionali, suscitando reazioni contrastanti tra alleati e oppositori. La narrazione delle trattative per la pace in Ucraina si intreccia con strategie geopolitiche complesse, svelando un quadro più articolato di quanto sembri. In questo scenario, le scelte dei protagonisti riflettono interessi e tensioni che vanno oltre le dichiarazioni ufficiali, rivelando un quadro di alleanze e contrasti ancora tutto da defin

© Linkiesta.it - Oggi Meloni a Bruxelles mollerà Zelensky, facendo felici Salvini e Trump

La bolla informativa sulle trattative per la pace in Ucraina accredita ipotesi di accordo inesistenti e dissimula, invece, sotto mentite spoglie negoziali, la vera e propria strategia di demolizione americana delle resistenze ucraine e il contrasto che alcuni Paesi europei volenterosi stanno opponendo a questo disegno. L’unico negoziato che davvero conta per l’Ucraina, in questi giorni, non è quello sui sacrifici territoriali, sulle garanzie di sicurezza per il futuro o sui costi per la ricostruzione – che sono le chiacchiere di cui sia gli aggressori che i difensori dell’Ucraina rivestono il proprio non dichiarato obiettivo politico – ma è quello interno all’Unione europea sulla ripartizione dei costi necessari a impedire che l’Ucraina sia presa per fame. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Leggi anche: Ucraina, salta l’incontro tra Witkoff, Kushner e Zelensky: oggi Umerov a Bruxelles

Leggi anche: Guerra Russia – Ucraina, oggi a Zelensky a Roma per incontrare Papa Leone XIV e Giorgia Meloni, Kiev incassa nuovo sostegno UE, le news in diretta

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Meloni. "Assistiamo a una inaccettabile sottovalutazione dell'antisemitismo e a certa ipocrisia" - La premier Giorgia Meloni interviene oggi alla Camera in diretta e in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. lastampa.it