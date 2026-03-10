Guerra in Iran un missile sulla Turchia intercettato dalla Nato Erdogan | serve il dialogo

In Iran, un missile ha colpito la Turchia ed è stato intercettato dalla NATO. Nel frattempo, il Qatar è stato coinvolto in un episodio simile, mentre Hezbollah ha lanciato un attacco contro Israele. Questa sequenza di eventi rappresenta la terza violazione dello spazio aereo nella regione. Il presidente turco ha commentato che è necessario avviare un dialogo per affrontare le tensioni.

Da due mesi, sul tavolo di Recep Erdogan c’è un «Piano d’emergenza Iran» che il presidente turco sperava di non dovere mai srotolare. Ha lavorato sodo, per placare Donald Trump ed evitare quest’apocalisse. Ma ieri mattina, una pessima notizia gli ha fatto capire che la Turchia faticherà a restarne fuori: il frammento d’un missile balistico iraniano, intercettato dalla Nato mentre sorvolava Gaziantep, solo per caso non ha colpito un residence lì vicino.  «Eravamo in casa, abbiamo sentito un botto e pensavamo fosse un crollo al cantiere qui vicino», ha raccontato in tv il signor Ramazan Akpinar: dopo il razzo di mercoledì scorso, dopo l’annuncio d’un possibile arruolamento dei curdi nella guerra Usa contro l’Iran, quel botto è stato l’ennesimo alert. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

