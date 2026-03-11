Meloni | non siamo isolati non chiedetemi di schierarmi di qua o di là

Il 11 marzo a Milano, Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia non è isolata e che si trova al centro di vari coordinamenti internazionali. Ha anche affermato di non voler schierarsi con le opposizioni, che le chiedono di scegliere un fronte politico specifico, criticando questa visione come provinciale. La premier ha chiuso ribadendo di non volersi allineare a nessuna delle parti in gioco.