Meloni | non siamo isolati non chiedetemi di schierarmi di qua o di là

Il 11 marzo a Milano, Giorgia Meloni ha dichiarato che l’Italia non è isolata e che si trova al centro di vari coordinamenti internazionali. Ha anche affermato di non voler schierarsi con le opposizioni, che le chiedono di scegliere un fronte politico specifico, criticando questa visione come provinciale. La premier ha chiuso ribadendo di non volersi allineare a nessuna delle parti in gioco.
Milano, 11 mar. (askanews) – L’Italia “non è isolata”, ma è “al centro di ogni coordinamento internazionale” e Giorgia Meloni non intende adeguarsi alle richieste delle opposizioni che le chiedono di “scegliere da che parte stare” con una “visione provinciale” della politica internazionale. Parlando in Senato, la premier ha sottolineato: “A Bruxelles la settimana prossima rivendicherò con orgoglio ciò che l’Italia può e deve fare, per sé stessa e per l’Europa. Perché le crisi di oggi non ammettono né debolezze né ambiguità: o l’Europa trova il coraggio di difendere i propri confini, la propria libertà e il proprio benessere, o è destinata all’irrilevanza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
