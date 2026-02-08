Tinto Brass dà voce a Isola Farnese | Siamo isolati sembra di rivivere un nuovo lockdown

Tinto Brass si rivolge alle autorità e ai residenti di Isola Farnese, lamentando di essere rimasto tagliato fuori e di vivere una situazione simile a un lockdown. In un appello diretto, l’attore e regista denuncia la mancanza di soluzioni pratiche per chi, come lui, ha difficoltà a salire i 141 gradini della scala di accesso. Brass chiede che venga trovata una soluzione concreta per evitare che l’isolamento diventi permanente.

"Fate qualcosa per Isola Farnese. Siamo isolati, la scala che ci hanno dato non risolve i problemi di chi come me è impossibilitato a percorrere 141 gradini con le sue gambe. Così è difficile, sembra di rivivere un nuovo lockdown". A parlare al telefono con l'Adnkronos è Tinto Brass, 50 anni di.

