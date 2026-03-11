Meloni | Non siamo in guerra e non ci vogliamo entrare

Il premier ha dichiarato in Senato che l’Italia non è in guerra e che non intende impegnarsi in conflitto. Ha parlato in vista del prossimo Consiglio Ue e della crisi in Medio Oriente, sottolineando la posizione del governo in merito alla situazione attuale. Nessuna altra informazione ufficiale è stata fornita riguardo a ulteriori decisioni o azioni future.

«Noi non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra». Lo ha detto il premier in Senato nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Il presidente del Consiglio ha aggiunto: «È in questo contesto di crisi del sistema internazionale, nel quale le minacce diventano sempre più spaventose e si moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale, che dobbiamo collocare anche l’intervento americano e israeliano contro il regime iraniano». Riguardo al conseguente aumento dei prezzi dei carburanti, Meloni ha poi affermato: «Il messaggio che voglio dare agli italiani, ma anche a chi dovesse pensare di sfruttare questa situazione per arricchirsi sulla pelle dei cittadini e delle imprese, è: consiglio prudenza». 🔗 Leggi su Laverita.info

