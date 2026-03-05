Meloni | Non siamo in guerra e non ci vogliamo entrare Guardia altissima sui rischi terrorismo

Il governo ha dichiarato che il paese non si trova in guerra e che non intende entrare in conflitto. Tuttavia, sono stati rafforzati i controlli e le misure di sicurezza, con una particolare attenzione ai rischi di terrorismo islamico. Le autorità hanno sottolineato la necessità di mantenere alta la vigilanza e di essere sempre pronti a intervenire in caso di minacce.

Sul terrorismo islamico “non bisogna mai abbassare la guardia, siamo totalmente mobilitati, sono mobilitati tutti i servizi di sicurezza, il ministro Piantedosi ha già convocato il comitato per l’ordine e la sicurezza, il comitato analisi strategica antiterrorismo” si riunisce “in modo cadenzato, abbiamo delle eccellenze. Non siamo distratti, la guardia è altissima”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite del programma radiofonico “Non stop news”, su Rtl 102.5. “Contrasti con Mattarella? Totale Fantascienza”. Contrasti con Mattarella? “Totale Fantascienza, sono stata a parlare anche ieri col Presidente Mattarella – ha ricordato la premier – in questa delicata situazione internazionale, abbiamo condiviso le stesse preoccupazioni, come spesso accade. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

