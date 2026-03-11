In Senato, il governo ha presentato un intervento sulla crisi in Medio Oriente, con un intervento di Giorgia Meloni che ha dichiarato che l’Italia non intende entrare in guerra. Nel suo discorso, ha anche condannato la strage di bambine avvenuta in Iran. I banchi del governo erano pieni di presenti per seguire il suo intervento.

La premier sta relazionando ai senatori su come “affrontare” la pesante situazione bellica. "Nessuna richiesta per basi Usa, in caso decide il Parlamento". Intervento Usa e Israele contro Iran fuori da diritto internazionale Roma, 11 marzo 2026 – È l’utilizzo delle basi Usa in Italia il nodo centrale su cui le opposizioni chiedono chiarezza al Governo. E su questo punto, la premier Giorgia Meloni è stata chiarissima durante le comunicazioni in Senato di questa mattina, in vista del Consiglio Ue: "Al momento non è arrivata nessuna richiesta, in caso decide il Parlamento". E ha invocato l’unità: “È auspicabile che una nazione democratica sappia compattarsi intorno alla difesa dei propri interessi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Meloni in Senato sulla crisi in Medio Oriente: "Non siamo e non vogliamo entrare in guerra". Ferma condanna alla strage delle bambine in Iran

Meloni in Senato sulla crisi in Medio Oriente: "É grave, dobbiamo agire con serietà". Ferma condanna alla strage delle bambine in Iran

Guerra in Iran e crisi in Medio Oriente, oggi Meloni in Parlamento

Meloni in Senato: l'intervento della premier sulla guerra in Iran. Al lavoro sulla difesa di Hormuz
Per varare le misure contro l'impennata dei prezzi dei carburanti, il governo attenderà di capire nei prossimi giorni l'evoluzione del conflitto in Iran.

Guerra in Iran e crisi in Medio Oriente: oggi Giorgia Meloni in Parlamento, gli orari ufficiali

Attacchi su tutti i fronti in Medio Oriente. La guerra non è ancora finita e non si sa quanto durerà. La premier Meloni sarà domani in Parlamento per le comunicazioni sulla crisi in Iran. Intanto si avvicina il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.

MEDIO ORIENTE | Il figlio del presidente Masoud Pezeshkian ha affermato che il nuovo leader Mojtaba Khamenei è salvo nonostante sia rimasto ferito durante i raid americani-israeliani. #ANSA x.com