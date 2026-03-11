Il governo italiano ha dedicato quarantacinque minuti a ribadire che l'Italia non intende partecipare all'intervento statunitense e israeliano in Iran. Durante l'incontro, il presidente del Consiglio ha sottolineato che l'Italia non vuole entrare in guerra e ha annunciato nuove tasse per chi specula sui carburanti. La crisi tra Iran, Stati Uniti e Israele viene definita tra le più complesse degli ultimi decenni.

AGI - Quarantacinque minuti per ribadire che l'Italia non prenderà parte all'intervento statunitense e israeliano in Iran, una crisi "tra le più complesse degli ultimi decenni che impone di agire con serietà". E per assicurare che il governo non è "complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese". Giorgia Meloni interviene in Parlamento sulla situazione in Medio Oriente. L'occasione sono le comunicazioni alle Camere in vista del Consiglio Europeo. "Noi non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra", scandisce la premier,... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "L'Italia non vuole entrare in guerra. Più tasse a chi specula sui carburanti"

Articoli correlati

Meloni in Senato: «Non vogliamo entrare in guerra, più tasse per chi specula sui carburanti»Il governo italiano non è complice di decisioni altrui, ha detto la premier durante le comunicazioni sulla crisi in Medio Oriente.

Iran, Meloni: Usa-Israele fuori dal diritto. Più tasse a chi specula sui carburanti«Qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere...

Altri aggiornamenti su Meloni L'Italia non vuole entrare in...

Temi più discussi: Iran, Meloni: L'Italia non intende diventare parte del conflitto; Meloni: L’Italia non vuole entrare in guerra. Lettera con l’Ue per Unifil; Meloni: L'Italia in Iran non è in guerra e non intende entrarci; Meloni: L'Italia non è in guerra, ma in Parlamento fuoco e fiamme.

Iran, Meloni: L’Italia non partecipa alla guerra e il governo non è complice. Non possiamo permetterci il rischio di armi nucleari e missili sull’ItaliaIntervenendo al Senato, la premier Giorgia Meloni ha parlato di interventi unilaterali condotti fuori dal perimetro del diritto internazionale ... dire.it

Crisi Iran, Meloni: Italia con Oman e Qatar ha cercato di evitare escalationSi moltiplicano gli interventi unilaterali condotti fuori dal diritto internazionale, lì dobbiamo collocare l’intervento di Usa e Israele. Voglio dirlo a scanso di equivoci, un attacco al quale l’Ita ... ilgiornale.it

Meloni in un passaggio delle comunicazioni al Senato difende i Cpr in Albania "il governo italiano ha tutto il diritto di far funzionare i centri che sono in linea con il diritto europeo e internazionale" e se la prende con i giudici che revocano i trasferimenti. "Sono d - facebook.com facebook

Meloni sull'Iran oggi in Parlamento: “Governo né complice né isolato” | Diretta - la Repubblica x.com