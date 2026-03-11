Il governo italiano ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele sono fuori dal diritto in merito alla situazione attuale. Inoltre, è stato annunciato un aumento delle tasse per chi specula sui carburanti. La ministra ha precisato che l’Italia non è un governo complice di decisioni estere né isolato in Europa e che non si ritiene responsabile delle conseguenze economiche della crisi per cittadini e imprese.

«Qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese. Tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizia dell’impegno portato avanti in questo delicato quadrante della geopolitica e che abbiamo intensificato in questi giorni». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Quello di Usa e Israele in Iran è «un intervento a cui l’Italia non prende parte e non intende prendere parte» ha sottolineato la presidente del... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Iran, Meloni: Usa-Israele fuori dal diritto. Più tasse a chi specula sui carburanti

