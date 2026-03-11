meloni la camera approva la risoluzione di maggioranza

La Camera ha approvato una risoluzione di maggioranza con 196 voti favorevoli, 122 contrari e tre astensioni. La decisione riguarda le comunicazioni della presidente del Consiglio, in vista della riunione del Consiglio europeo prevista per marzo 2026. La discussione si è concentrata anche sugli sviluppi della crisi in Medioriente.

L'Aula della Camera, con 196 sì, 122 no e tre astenuti, approva la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo 2026, nonché sugli sviluppi della crisi in Medioriente. Sono così state respinte le risoluzioni del Partito democratico, del Movimento cinque stelle e di Alleanza verdi e sinistra. Alcune parti della risoluzione presentata da Azione, con parere favorevole del governo, sono state approvate. Pd, M5s e Avs non hanno accettato il voto per parti separate e quindi il governo ha espresso parere negativo, come ha annunciato in aula il ministro Tommaso Foti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

