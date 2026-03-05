Iran Camera approva risoluzione di maggioranza

La Camera ha approvato una risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del governo sulla richiesta di supporto proveniente dai Paesi del Golfo. La decisione è stata presa in seguito a un dibattito in Parlamento, che ha portato all'ok definitivo sulla questione. La risoluzione rappresenta un passo formale nella posizione adottata dall'Italia in relazione alla richiesta di assistenza internazionale.

Il Parlamento italiano ha dato il via libera alla risoluzione di maggioranza dopo le comunicazioni del governo sulla richiesta di supporto arrivata dai Paesi del Golfo. Nell’Aula della Camera dei Deputati il provvedimento è stato approvato con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astensioni, aprendo la strada alla linea indicata dall’esecutivo sul dossier internazionale. Diverso l’esito per il testo presentato dalle opposizioni: il documento promosso da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra non ha ottenuto il sostegno necessario ed è stato respinto dall’Assemblea. Nel corso della discussione sono state invece accolte, seppur con modifiche, alcune proposte avanzate da Azione, Italia Viva e +Europa. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

