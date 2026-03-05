Iran la Camera approva la risoluzione della maggioranza Crosetto | Massima allerta per missili e droni invieremo navi a Cipro Non penso ci chiederanno le basi
La Camera ha approvato con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astenuti una risoluzione sulla situazione in Iran. Crosetto ha dichiarato che sarà mantenuta la massima allerta riguardo a missili e droni, annunciando l'invio di navi a Cipro. Non ha escluso la richiesta di basi nel Paese. La discussione riguardava le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto.
L’aula della Camera ha approvato con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astenuti la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni dei ministri Antonio Tajani e Guido Crosetto. L’Italia si impegna quindi a « rafforzare tempestivamente le capacità di difesa e protezione delle missioni italiane nei teatri operativi del Medio Oriente, con particolare riferimento al mandato di cui alla scheda 042025, prorogata, attraverso il dispiegamento e il rischieramento di sistemi di difesa aerea e antimissilistica e di sorveglianza, nel perimetro di quanto autorizzato nell’area geografica di intervento, a protezione dei cittadini italiani, a supporto dei Paesi partner dell’area del Golfo e per la salvaguardia delle infrastrutture strategiche presenti nell’area, a tutela degli interessi primari nazionali. 🔗 Leggi su Open.online
Iran, Crosetto alla Camera: «Massima allerta per missili e droni, invieremo navi a Cipro. Le basi Usa? Non penso ce le chiederanno»
Guerra in Iran, Crosetto alla Camera: «Pronti a inviare navi a Cipro. Le basi Usa? Non penso ce le chiederanno»
