Iran la Camera approva la risoluzione della maggioranza Crosetto | Massima allerta per missili e droni invieremo navi a Cipro Non penso ci chiederanno le basi

La Camera ha approvato con 179 voti favorevoli, 100 contrari e 14 astenuti una risoluzione sulla situazione in Iran. Crosetto ha dichiarato che sarà mantenuta la massima allerta riguardo a missili e droni, annunciando l'invio di navi a Cipro. Non ha escluso la richiesta di basi nel Paese. La discussione riguardava le comunicazioni dei ministri Tajani e Crosetto.