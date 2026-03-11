Il governo italiano ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele non rispettano il diritto internazionale e ha annunciato l’intenzione di aumentare le tasse su chi specula sui carburanti. Nel frattempo, un nuovo attacco è stato rivolto ai giudici, mentre il governo afferma di non essere complice di decisioni estere né isolato in Europa, sottolineando che non si ritiene responsabile delle conseguenze economiche della crisi.

«Qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere su cittadini e imprese. Tutte cose che ho sentito dire in questi giorni e che non fanno giustizia dell’impegno portato avanti in questo delicato quadrante della geopolitica e che abbiamo intensificato in questi giorni». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente. Quello di Usa e Israele in Iran è «un intervento a cui l’Italia non prende parte e non intende prendere parte» ha sottolineato la presidente del... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Iran, Meloni: «Usa-Israele fuori dal diritto. Più tasse a chi specula sui carburanti». Nuovo attacco ai giudici

Articoli correlati

Iran, Meloni: Usa-Israele fuori dal diritto. Più tasse a chi specula sui carburanti«Qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere...

Iran, Meloni: l’intervento di Usa e Israele è fuori dal diritto internazionale«Qui non c’è un governo complice di decisioni altrui, né tantomeno isolato in Europa, né colpevole di conseguenze economiche che la crisi può avere...

Altri aggiornamenti su Iran Meloni Usa Israele fuori dal...

Temi più discussi: Iran, Meloni: sul terrorismo intelligence mobilitata. Attacco Usa-Israele senza coinvolgere partner Ue; Il governo con Usa e Israele: la guerra perché l'Iran non si è fermato; Sondaggio YouTrend, 56% italiani contrario all'attacco di Usa e Israele contro l'Iran; La guerra all’Iran si allarga, tra bugie e impreparazione.

Attacco all’Iran, Meloni: Pronti alle accise mobili e a tassare chi specula sui carburanti. Usa-Israele fuori dal diritto internazionaleGiorgia Meloni si presenta alle Camere cercando di mantenere l’equilibrio tra il rapporto con Donald Trump e quello con i leader europei, mentre la politica italiana appare in confusione sulla guerra ... ilfattoquotidiano.it

Iran, Meloni: Italia non intende prendere parte a intervento di Usa e Israele(LaPresse) La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante il discorso al Senato in merito agli sviluppi della crisi in Medioriente, in vista ... stream24.ilsole24ore.com

#lariachetira Guerra in Iran, Flora: “Israele usa telecamere di sorveglianza urbana e per il traffico come arma di guerra” x.com

#lariachetira Guerra in Iran, Flora: “Israele usa telecamere di sorveglianza urbana e per il traffico come arma di guerra” - facebook.com facebook