Meloni in diretta dal Senato | le comunicazioni sulla crisi in Iran

Giorgia Meloni si trova in Parlamento e questa mattina ha parlato in Senato, mentre nel pomeriggio è intervenuta alla Camera. Durante le sue comunicazioni, ha illustrato le questioni in vista del prossimo Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, e ha aggiornato sulla situazione della crisi in Medio Oriente. La premier ha fornito dettagli sui recenti sviluppi legati alla crisi in Iran.

Lo stretto di Meloni: Iran, bocciatura Ue sull'energia, casi Biennale di Venezia e Bartolozzi. Il "prigioniero" Nordio Ucraina, medio oriente, competitività dell’Unione europea, bilancio europeo, difesa e migrazione. Sono questi i temi all'ordine del consiglio europeo del 19 e 20 marzo di cui Giorgia Meloni riferisce oggi in Parlamento, la mattina in Senato e nel pomeriggio alla Camera. La leghista viceministro dell'ambiente presenta a Strasburgo le misure del governo dopo la condanna della Cedu del 2025 con i fondi per il biennio 2026-2027 Alla Camera nasce l'intergruppo dei deputati che voteranno a favore del referendum. Presenti FdI, Azione, Italia Viva, Libdem, +Europa e il Pd con Stefano Ceccanti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni in diretta dal Senato: le comunicazioni sulla crisi in Iran Articoli correlati Meloni, in diretta al Senato l’intervento sulla crisi in Iran: la premier in Aula dopo lo scoppio della guerraLe comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio... Meloni al Senato: scontro aperto con Renzi e attacco a Monti, in diretta le comunicazioni sul Consiglio UeLe comunicazioni di Giorgia Meloni al Senato in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025. Altri aggiornamenti su Meloni in diretta dal Senato le... Temi più discussi: Ottant'anni dal voto alle donne, Meloni apre la celebrazione: la diretta da Roma; Celebrazione della Giornata internazionale della donna, con Mattarella e Meloni - la diretta; Iran, Giorgia Meloni: Sulle basi Usa decideremo insieme al Parlamento; Fuori dal coro: L'intervista integrale a Giorgia Meloni Video. Meloni, in diretta al Senato l’intervento sulla crisi in Iran: la premier in Aula dopo lo scoppio della guerraLe comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio Europeo ... fanpage.it Meloni: L’Italia non è in guerra e non vogliamo entrarci Iran, Meloni: L’Italia non è in guerra e non vogliamo entrarciLa premier interviene in radio sulla situazione in Medio oriente: Invieremo ai Paesi del Golfo aiuti per la difesa aerea. Le opposizioni attaccano: Fa ... repubblica.it Attacchi su tutti i fronti in Medio Oriente. La guerra non è ancora finita e non si sa quanto durerà. La premier Meloni sarà domani in Parlamento per le comunicazioni sulla crisi in Iran. Intanto si avvicina il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Ne parliam - facebook.com facebook Sberla a Meloni: la zarina di Nordio, Giusy Bartolozzi, non si scusa. @Snaporaz92 e @salvini_giacomo x.com