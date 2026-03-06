Meloni e la guerra in Iran la telefonata di 20 minuti della premier con Macron | In questa fase bisogna coordinarsi

La premier ha avuto una conversazione telefonica di circa venti minuti con il presidente francese. Durante la chiamata, hanno discusso della situazione in Iran e hanno sottolineato l'importanza di un coordinamento tra i due paesi in questa fase. Entrambe le parti hanno ribadito più volte il bisogno di mantenere un forte dialogo e di agire congiuntamente.

Una telefonata di circa venti minuti, ma con un messaggio chiaro ripetuto più volte da entrambe le parti: "in questa fase dobbiamo coordinarci". È questo il punto centrale del colloquio tra Giorgia Meloni e Emmanuel Macron, che hanno discusso delle conseguenze internazionali della guerra scoppiata dopo gli attacchi di Stati Uniti e Israele contro Iran. Il confronto tra Roma e Parigi si è concentrato in particolare sul coordinamento europeo in materia di sicurezza e difesa. Tra i temi affrontati ci sono le armi difensive richieste dai Paesi del Golfo, la protezione di Cipro con la presenza di fregate militari europee e il rafforzamento delle missioni navali per garantire la sicurezza delle rotte marittime.

Guerra in Iran: Macron con Meloni e Mitsotakis per aiuti militari a Cipro. Petroliera colpita nel Kuwait. Riunione del consiglio atlanticoPARIGI – In uno spirito di solidarietà europea, il Presidente della Repubblica (Emmanuel Macron, ndr) ha preso l’iniziativa questa mattina di...

