Meloni in aula sull’Iran il centrodestra compatto | Intervento autorevole e magistrale

In aula, il centrodestra si è schierato compatto per commentare le dichiarazioni di Giorgia Meloni sul conflitto in Medio Oriente. Tutti hanno apprezzato l’intervento, definendolo autorevole e magistrale, e hanno sottolineato il ruolo di Meloni come figura di spicco nel panorama politico. La discussione si è concentrata sulla sua capacità di rappresentare con fermezza le posizioni italiane sulla crisi in Medio Oriente.

Il centrodestra plaude compatto alle dichiarazioni in aula di Giorgia Meloni sul conflitto in Medioriente, esaltandone il ruolo e il profilo da statista. Malan: “Unica tra i grandi leader a venire in Parlamento”. “ Tra i capi di governo delle grandi nazioni occidentali europee nessuno si è presentato in Parlamento: non il cancelliere Merz in Germania, non il presidente Macron o il suo primo ministro in Francia, non Starmer nel Regno Unito e neppure il premier spagnolo Pedro Sánchez”. Lo ha detto in Senato il capogruppo di Fdi Lucio Malan, sottolineando che “si è presentata invece Giorgia Meloni”. Leggi anche Dal no alla guerra in Iran agli impegni sul caro-energia: ecco l'intervento integrale di Giorgia Meloni (video). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Meloni in aula sull’Iran, il centrodestra compatto: “Intervento autorevole e magistrale” Articoli correlati Meloni, in diretta al Senato l’intervento sulla crisi in Iran: la premier in Aula dopo lo scoppio della guerraLe comunicazioni della premier Giorgia Meloni alla Camera e al Senato sulla crisi in Medio Oriente e la guerra in Iran, in vista del Consiglio... Guerra Iran, la premier Meloni al Senato: “Italia non coinvolta in intervento, serve compatezza su interessi nazionali”. Sui migranti caos in aula – DIRETTADopo giorni di polemiche politiche e richieste dell’opposizione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi in Parlamento per... Contenuti utili per approfondire Meloni in aula sull'Iran il... Temi più discussi: Camera: mercoledì 11 Meloni in aula su Consiglio Europeo e M.O.; Meloni oggi in aula sotto lo sguardo vigile del Quirinale; Meloni alla Camera e al Senato, l'11 marzo comunicazioni su crisi in Iran; Meloni in Parlamento su Iran e Ucraina con l'ambizione dell'unità nazionale. Meloni lascia Aula Senato dopo discussione sulle comunicazioni su crisi IranLa premier Meloni lascia l'Aula del Senato dopo la discussione sulle comunicazioni sulla crisi in Iran in vista del Consiglio Ue. (Alexander Jakhnagiev) ... ilgiornale.it Iran, Meloni: Appello sincero alle opposizioni, fase impone di superare divisioniLa premier: Non vogliamo entrare in guerra, tasse a chi specula sui carburanti. Poi torna ad attaccare i giudici per la revoca dei trasferimenti nei cpr in ... repubblica.it Sulla crisi internazionale e le conseguenze sul caro prezzi in Italia, la premier Meloni al Senato ha ribadito la posizione italiana e consiglia prudenza a chi prova a speculare sui costi dei carburanti. - facebook.com facebook #tagada Il commento di Manuela Perrone alle parole di Giorgia Meloni in Senato sull'Iran x.com