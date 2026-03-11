Meloni | crisi Medio Oriente l’Iran mina l’ordine mondiale

La crisi in Medio Oriente, considerata tra le più complicate degli ultimi decenni, coinvolge direttamente la sicurezza e gli interessi economici italiani ed europei. La presidente del Consiglio ha dichiarato che l’Iran sta minando l’ordine mondiale, evidenziando le tensioni nella regione e il loro impatto a livello globale. La situazione rimane sotto stretta osservazione da parte delle autorità europee e italiane.

La crisi in Medio Oriente, definita dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni come una delle più complesse degli ultimi decenni, investe direttamente la sicurezza e gli interessi economici italiani ed europei. Il governo italiano si pone in una posizione di non isolamento né complicità nelle decisioni altrui, affermando la necessità di agire con lucidità e coesione per affrontare le ripercussioni globali della destabilizzazione regionale. La premier ha espresso una ferma condanna per la strage delle bambine avvenuta nella scuola di Minab, sottolineando come questo evento tragico sia parte di un quadro più ampio di violazioni del diritto internazionale.