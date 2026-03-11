Guerra in Iran e crisi in Medio Oriente oggi Meloni in Parlamento

Oggi in Parlamento, la premier Giorgia Meloni risponde alle richieste dell'opposizione e fornisce aggiornamenti sulla crisi in Medio Oriente, in particolare dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran. La discussione si concentra sugli sviluppi della situazione e sulle conseguenze degli eventi recenti nella regione. La presidente del Consiglio sarà ascoltata per chiarimenti in un momento di crescente tensione internazionale.

(Adnkronos) – Dopo giorni di sollecitazioni e critiche da parte dell'opposizione, la premier Giorgia Meloni è pronta a riferire al Parlamento sulla crisi in Medio Oriente dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran. E lo farà oggi, prima al Senato intorno alle 9.30 e poi alla Camera verso le 15, seguendo il calendario approvato a. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Iran, la crisi in Medio Oriente mette Meloni in fuga dal Parlamento: in aula andranno Crosetto e Tajani

Guerra Iran, Italia verso invio aiuti a Paesi del Golfo, Meloni: "Crisi grave ma non siamo in guerra", oggi voto in ParlamentoDopo colloqui tesi al Quirinale dal Presidente della Repubblica Mattarella, oggi l'esecutivo Meloni chiederà il voto del Parlamento sull'invio di...

Il mio intervento sull’IRAN: che delusione per la mediocrità del Governo Meloni Tajani

Altri aggiornamenti su Medio Oriente

Temi più discussi: Dall’Iran al mondo: 6 grafici sull’impatto economico della guerra; L'attacco all'Iran e il Medio Oriente in fiamme: cosa è accaduto in 7 giorni di guerra; Guerra in Iran, Greenpeace chiede la fine degli attacchi in tutto il Medio Oriente; Nuovo attacco di Israele su Teheran. Spostata a Baku ambasciata italiana a Teheran.

Guerra in Iran, Teheran: attacchi su larga scala su obiettivi americani e israeliani. Raid aereo dell'Idf contro edificio a Beirut«Le forze di difesa aerea dell'Arabia Saudita hanno distrutto sei missili iraniani lanciati in direzione della base aerea di Prince Sultan» ha comunicato il ministero della ... leggo.it

L'attacco all'Iran e il Medio Oriente in fiamme: cosa è accaduto in 7 giorni di guerraDopo una giornata di raid e esplosioni, alle 20:39 un altro FLASH dell'ANSA chiude la prima giornata di guerra: la morte dell'ayatollah Ali Khamenei, Guida Suprema iraniana. Viene chiuso lo Stretto di ... ansa.it

Scope Ratings: «Il conflitto in Medio Oriente potrebbe pesare sulle prospettive economiche e fiscali dell’Italia, se la crescita dovesse rallentare il disavanzo rimarrà sopra il 3% del Pil anche nel 2026» - facebook.com facebook

#Tg2000 - Questione palestinese, storico Cohen: "Medio Oriente con questa guerra non sarà migliore per gli ebrei" #10marzo #Tv2000 #Palestina #HillelCohen #Storia #Palestine #MedioOriente #DirittiUmani #IsraelePalestina @tg2000it x.com