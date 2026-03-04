Iran Meloni presiede a P Chigi nuovo vertice su crisi Medio Oriente

Oggi a Palazzo Chigi si tiene un vertice sulla crisi in Medio Oriente, presieduto dalla presidente del Consiglio. Sono presenti rappresentanti di diversi settori governativi e diplomatici che discutono le strategie e le azioni da intraprendere. L'incontro si svolge in un momento di crescente attenzione internazionale sulla regione. La riunione si concentra sulle questioni attuali e le prossime decisioni da adottare.

A Laura Valente il premio Maria Callas: manager della cultura 2026. Premiazione a New York il 7 marzo Urologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL.IT.A. Roma, 4 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta presiedendo a Palazzo Chigi un vertice sulla crisi in Medio Oriente. Economia, politica, professioni, mercati: il quotidiano delle imprese campane, della finanza, che guarda all'Europa e al Mediterraneo . 🔗 Leggi su Ildenaro.it Crisi in Medio Oriente: Meloni convoca vertice straordinario a Palazzo ChigiIl premier Giorgia Meloni ha convocato per questa sera un vertice straordinario di governo a Palazzo Chigi per discutere della situazione in Medio... Crisi in Iran, di cosa ha discusso il governo al vertice d’urgenza convocato da Meloni a Palazzo ChigiDopo gli attacchi in Iran da parte di Stati Uniti e Israele, convocato un vertice d'urgenza a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Meloni. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Medio Oriente. Temi più discussi: Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Iran, Meloni: Mi preoccupa allargamento guerra in Europa, questa crisi figlia dell’attacco a Kiev; Attacco Iran, Meloni in contatto con altri leader. Palazzo Chigi: Vicini agli iraniani; Schlein a Meloni: Silenzio su Medio Oriente e nessuna relazione con Trump. Iran, Meloni presiede a P. Chigi nuovo vertice su crisi Medio OrienteRoma, 4 mar. (askanews) - La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta presiedendo a Palazzo Chigi un vertice sulla crisi in Medio ... notizie.tiscali.it Meloni presiede un vertice a Palazzo Chigi sulla crisi in Medio OrienteIl Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sta presiedendo a Palazzo Chigi un vertice sulla crisi in Medio Oriente ... italpress.com DA RADIO MARIA IN MEDIORIENTE #SIRIA Ai nostri microfoni Sua Ecc Mons. Youseph Tobjy, vescovo maronita di #Aleppo: “ Pregare per la pace in medio oriente” facebook MEDIO ORIENTE | È rientrata in Italia, con un volo di linea, la piacentina che era rimasta bloccata con il marito a Dubai e il cui arrivo era atteso affinché potesse effettuare la donazione del midollo decisiva per salvare la vita al padre affetto da leucemia acuta. # x.com