La crisi è grave Meloni e Crosetto al Quirinale il faccia a faccia con Mattarella | Il momento più difficile degli ultimi decenni

Prima Guido Crosetto, poi Giorgia Meloni. A distanza di un’ora il ministro della Difesa e la premier si sono recati al Quirinale per due colloqui riservati con il presidente della Repubblica, nonché capo supremo delle forze armate, Sergio Mattarella. Al centro degli incontri, gli scenari e le possibili scelte del governo in una fase di crisi internazionale definita «grave» da ambienti del Colle e considerata dall’esecutivo «il momento più difficile degli ultimi decenni». La doppia visita arriva in serata, poco dopo il primo contatto diretto tra Roma e Washington: una telefonata tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il segretario di Stato americano Marco Rubio. 🔗 Leggi su Open.online

