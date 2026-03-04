Oggi al Quirinale si sono svolti incontri tra il presidente della Repubblica e due esponenti del governo. Prima è stato il turno del ministro della Difesa, seguito dal premier, che hanno discusso con il Capo dello Stato della crisi iraniana. Entrambi hanno riferito di aver condiviso con il presidente le difficoltà del momento, definendolo tra i più complessi degli ultimi decenni.

Allarme sulla guerra nel Golfo: sul tavolo Samp-T ai Paesi arabi e navi italiane verso Cipro. Domani Tajani e Crosetto riferiranno in Parlamento sulla linea del governo Giornata di incontri al Quirinale. Prima il ministro della Difesa Guido Crosetto, poi il premier Giorgia Meloni sono saliti al Colle per un faccia a faccia col Capo dello Stato Sergio Mattarella sulla crisi iraniana. Secondo quanto apprende l'Adnkronos da fonti della Difesa, Crosetto avrebbe prospettato al presidente della Repubblica uno scenario in rapido deterioramento, descritto come “il momento più difficile degli ultimi decenni". Una valutazione che il ministro ha condiviso anche nella riunione odierna avuta con i colleghi del formato E5 in cui ha ribadito i suoi timori per una crisi che rischia di peggiorare da un momento all'altro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni e Crosetto da Mattarella: “Il momento più difficile degli ultimi decenni”

Leggi anche: Lutto nella politica italiana, addio a un protagonista degli ultimi decenni

Libertà di stampa, l’Unesco certifica il peggior arretramento globale degli ultimi decenni. Democrazie occidentali compreseIl rapporto Unesco 2022–2025 documenta il crollo della libertà di stampa, tra autoritarismi, pressioni politiche e piattaforme opache Ormai è un...

Altri aggiornamenti su Meloni e Crosetto da Mattarella Il....

Temi più discussi: Crosetto bloccato a Dubai, Conte e Schlein: Meloni non sapeva dell’attacco all’Iran, altro che amicizia con Trump; Sviluppi della crisi in Iran, Meloni informa Mattarella. Contatti con i leader del Golfo; Iran, Meloni agli italiani: Siate prudenti. Tajani: Se situazione peggiora evacuazione in poche ore; Crosetto e il viaggio che ha causato 24 ore di imbarazzi, lui: Prima di andare a Dubai ho valutato e non da solo. Nessuno ha capito quanto mi sia costato lasciare là la mia famiglia.

Iran: Meloni al Colle da Mattarella, domani in Parlamento comunicazioni Tajani-CrosettoIl fronte che si è aperto con l'attacco di Usa e Israele all'Iran preoccupa ogni giorno di più. La premier domani chiederà il voto del Parlamento sull'invio di sistemi di difesa ai Paesi del Golfo ... rainews.it

Guerra Iran, Mattarella riceve Meloni e Crosetto al QuirinaleIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale la premier Giorgia Meloni e il ministro della Difesa Guido Crosetto per parlare della situazione in Medio Oriente (GUERRA IRAN ... tg24.sky.it

Dopo #Crosetto anche #meloni è salita al #Quirinale da #Mattarella x.com

Iran, Meloni e Crosetto al Quirinale da Mattarella facebook