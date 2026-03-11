Meloni | Crisi complessa | compattiamoci L' Italia non è in guerra

Il primo ministro ha dichiarato che l’Italia si trova di fronte a una crisi complessa e che è importante che il paese si unisca in questi momenti difficili. Ha aggiunto che, nonostante le sfide, l’Italia non è in guerra. Le sue parole invitano a una maggiore coesione nazionale, sottolineando l’importanza di affrontare insieme le difficoltà attuali.

"E' sempre auspicabile nelle fasi più difficili della storia, che una nazione come la nostra sappia compattarsi". Lo ha affermato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni al Senato in vista della riunione del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, nonché sugli sviluppi della crisi in medio oriente dopo l'attacco di Stati Uniti e Israele all'Iran. "Lo dico perché uno scenario come questo impone a tutte le classi dirigenti responsabilità e lucidità", ha aggiunto la premier. "Si può fare senza rinunciare a nulla della propria identità politica" e "mi auguro che l'Italia possa parlare nelle prossime settimane con una sola voce. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meloni: "Crisi complessa: compattiamoci. L'Italia non è in guerra"