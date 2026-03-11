Iran l' appello di Meloni alle opposizioni | Compattiamoci per gli interessi nazionali l' Italia parli con una sola voce

Durante un discorso al Senato, la presidente del Consiglio ha rivolto un appello alle opposizioni chiedendo di unirsi per tutelare gli interessi nazionali e di parlare con una sola voce in vista del prossimo Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, in relazione agli sviluppi della crisi in Medioriente. La Meloni ha sottolineato l'importanza di una posizione compatta del paese in questo contesto internazionale.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha lanciato un appello alle opposizioni durante il suo discorso al Senato in merito agli sviluppi della crisi in Medioriente, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. “Qui c’è il governo italiano, chiamato suo malgrado ad affrontare uno dei tornanti più complessi della storia recente. E preferiremmo non doverlo fare da soli “, ha dichiarato la premier. “Intendo dire che è sempre auspicabile nelle fasi più difficili della storia che una nazione democratica come la nostra sappia compattarsi intorno alla difesa dei propri interessi nazionali. Ma non lo dico guardate per proporre una sorta di unanimismo peloso per tentare di neutralizzare la voce delle opposizioni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Iran, l'appello di Meloni alle opposizioni: "Compattiamoci per gli interessi nazionali, l'Italia parli con una sola voce" Articoli correlati Meloni conferma il sostegno a Kiev: "L'Europa parli con una sola voce"AGI - Il governo italiano "rinnova la propria solidarietà e vicinanza" alle istituzioni e alla popolazione ucraina, "accompagna il processo negoziale... Guerra in Ucraina, Tajani: "L'Europa parli con una sola voce con Mosca" – Il video(Agenzia Vista) Monaco, 15 febbraio 2026 "Io credo che l'Europa debba parlare con una voce unica, non deve essere un Paese solo che parla. Approfondimenti e contenuti su Iran l'appello di Meloni alle... Temi più discussi: Escalation di attacchi tra Usa, Israele e Iran. L’appello urgente di Amnesty; Iran, il Papa: la pace non si costruisce con minacce reciproche né con le armi; Iran. La diplomazia dimenticata e l’appello del Papa; Attacco Iran, il Papa: 'Basta armi, fermare la spirale di violenza'. Iran, l'appello di Federacciai: ‘Ue sospenda Ets in via emergenziale’Antonio Gozzi, interpellato dall'Adnrkonos, chiede all'Ue lo stop del sistema Ets come misura di emergenza contro l'aumento del prezzo del gas che, sulla scia del conflitto in Medio Oriente, potrebbe ... adnkronos.com Manifestazione a Tunisi per Palestina e Iran, appello per i fermati di SumudUn piccolo gruppo di attivisti ha sfilato ieri sera nel centro di Tunisi nell’ambito di una manifestazione pro Palestina e pro Iran, con al centro anche la richiesta di liberazione degli arrestati dei ... msn.com Meloni: «L'intervento di Stati Uniti e Israele contro l'Iran è fuori da diritto internazionale» - facebook.com facebook Il conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran sta entrando in una fase nuova. A Teheran il regime si è ricompattato attorno alla nuova Guida Suprema Mojtaba Khamenei, sostenuta dall’ala più dura del sistema e dalle Guardie Rivoluzionarie. Nel frattempo il confronto x.com