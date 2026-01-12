De Paola contro Allegri | Se vince merito suo se perde colpa del mercato Non è vero Questo Milan …

Il giornalista Paolo De Paola ha commentato le recenti performance del Milan, criticando le valutazioni su Allegri. Secondo De Paola, le affermazioni che attribuiscono i risultati ai meriti o demeriti dell’allenatore sono troppo semplicistiche. Nel suo intervento a Sportitalia, ha sottolineato come le dinamiche di una squadra siano influenzate da molteplici fattori, invitando a un’analisi più equilibrata e approfondita.

De Paola: Allegri ha chiesto espressamente una rosa ridotta

