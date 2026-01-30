Durante la semifinale degli Australian Open, Alexander Zverev si scaglia contro gli organizzatori, accusandoli di aver tutelato troppo Alcaraz e Sinner. La partita si protrae per oltre cinque ore, e nel quinto set Zverev si ferma per crampi, ma il tennista tedesco non ha dubbi: “Proteggete sempre quei due”, dice rivolgendosi alle decisioni prese durante il match. La sua sfuriata arriva dopo una lunga battaglia in cui ha accusato i crampi e si è sentito trascurato.

“È incredibile che venga curato per i crampi, li proteggete sempre quei due”. Alexander Zverev non aveva ancora perso al quinto set, dopo più di cinque ore di gioco, la semifinale degli Australian Open contro Carlos Alcaraz, quando ha innescato la polemica. Era in pieno terzo set, con il numero uno del mondo afflitto dai crampi. La decisione di concedergli il medical time-out (che per i crampi non è previsto) non è andata proprio giù al tedesco. Alcaraz aveva vinto i primi due set, ma nel terzo è rimasto vittima – come era già successo nel corso del torneo a Sinner, con polemiche accessorie – del caldo e della stanchezza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

"Proteggete sempre Alcaraz e Sinner": Zverev perde (per colpa sua) e accusa gli organizzatori dell'Aus Open / VIDEO

Dopo un lungo scambio nel terzo set degli Australian Open, Alexander Zverev si è infuriato con gli arbitri per aver concesso un medical time-out a Carlos Alcaraz.

Alcaraz si ferma durante il terzo set all'Australian Open, vomita e perde il ritmo contro Zverev.

