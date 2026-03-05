Meloni | L’Italia vuole inviare aiuti ai Paesi del Golfo ma non entrare in guerra Sulle basi Usa decideremo col Parlamento

Il governo italiano ha dichiarato di voler fornire aiuti ai Paesi del Golfo senza però entrare in conflitto armato. La premier ha anche precisato che le decisioni riguardanti le basi militari statunitensi nel paese saranno prese in accordo con il Parlamento. Inoltre, ha smentito categoricamente l’esistenza di uno scontro tra Quirinale e governo, definendo tali ricostruzioni come pura fantasia.

Roma, 5 marzo 2026 – “Le ricostruzioni di uno scontro tra Quirinale e governo sono ‘totale fantascienza ’. Sono stata anche ieri a parlare con Mattarella in questa delicata situazione internazionale” e “abbiamo condiviso le stesse preoccupazioni, come spesso accade”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata da ‘Non stop news’, su Rtl 102.5, sottolineando un “continuo tentativo di creare divergenze per interessi di qualcuno che però non sono né i miei né, presumo, del presidente della Repubblica”. Parlando poi della riforma giustizia, Meloni ha sottolineato come sia “fondamentale per rendere questa nazione moderna: il paradosso è che non ci si è mai riusciti, e penso che se non ci riusciamo stavolta non avremo un'altra occasione”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

