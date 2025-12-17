Consiglio Ue le comunicazioni di Meloni alla Camera | la diretta
Alle 11.30, Giorgia Meloni interverrà alla Camera per presentare le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18-19 dicembre. L’intervento offre un aggiornamento sulle priorità italiane e le tematiche che saranno discusse durante l’importante appuntamento internazionale. Di seguito, la diretta dell'intervento della Premier.
A partire dalle 11.30 è previsto l’intervento di Giorgia Meloni, alla Camera, in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. La presidente del Consiglio replicherà dopo le dichiarazioni di ciascun gruppo parlamentare. Il copione si ripeterà in Senato. Qui la diretta. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: In diretta le comunicazioni di Meloni alla Camera sul Consiglio Ue. Focus su Ucraina e asset russi
Leggi anche: Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue: il voto sul sostegno all’Ucraina
Comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 23 ottobre replica del Presidente Meloni in Senato
In diretta le comunicazioni di Meloni alla Camera sul Consiglio Ue. Focus su Ucraina e asset russi - Al centro del discorso i negoziati di pace e il sostegno dell'Italia a Kyiv, con particolare attenzion ... ilfoglio.it
Meloni oggi alla Camera, in diretta le comunicazioni sul Consiglio Ue - In diretta le comunicazioni di Giorgia Meloni oggi alla Camera dalle ore 11:30 in vista del Consiglio Europeo del 18 e 19 dicembre 2025 ... fanpage.it
Domani Giorgia Meloni sarà alla Camera per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio Europeo. Ho un po’ di cosucce da dirle. Seguitemi. A domani - facebook.com facebook
Tre studiosi lasciano il consiglio scientifico e di redazione di Limes per la sua ambiguità. Ma l’oracolo Caracciolo che scrisse “Perché Putin non attaccherà l’Ucraina” sette giorni prima dell’invasione continuerà ad essere ospite fisso a @OttoemezzoTW. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.