In diretta le comunicazioni di Meloni alla Camera sul Consiglio Ue Focus su Ucraina e asset russi
Giorgia Meloni si rivolge oggi alla Camera per illustrare le tematiche principali del prossimo Consiglio Ue, con attenzione particolare alla situazione in Ucraina e alle questioni relative agli asset russi, in vista dell'incontro europeo dei prossimi giorni.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene oggi, 17 dicembre 2025, in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 dicembre. Dopo l’intervento alla Camera dei deputati il testo passerà al Senato nel pomeriggio. Al centro del discorso della premier - che ieri ha incontrato Mattarella per riferire gli esiti del vertice di Berlino - ci sarà la guerra in Ucraina, con particolare attenzione ai negoziati di pace e al sostegno dell’Italia a Kyiv. Tema chiave anche l’utilizzo dei proventi degli asset russi congelati, su cui Meloni ha espresso prudenza, nel timore di ritorsioni e di danni economici alle imprese italiane presenti in Russia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Le comunicazioni di Meloni alla Camera in vista del Consiglio Europeo la diretta
