Meloni al Parenti per il Sì alla riforma

Domani a Milano, alle 15, la premier Giorgia Meloni parteciperà all’evento organizzato da Fratelli d’Italia al Teatro Parenti, in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. È l’ultimo appuntamento della campagna per il “Sì”, che si concentra sulla chiusura delle attività prima del voto. La presenza della premier rappresenta un momento chiave nell’ultima fase della mobilitazione.

Rush finale della campagna per il «Sì» al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo e domani arriva a Milano la premier Giorgia Meloni, per chiudere la kermesse organizzata da FdI a partire dalle 15 al Teatro Parenti. Un punto di riferimento storico della sinistra milanese. La regista, fondatrice e presidente Andrée Ruth Shammah che due giorni fai ha pubblicato sui social un messaggio a favore del «Sì» («Votate pensando alle future generazioni e non alle prossime elezioni») e ha ricevuto decine di attacchi, «colpevole» di doppio reato: appoggiare la riforma e «profanare» il teatro. La regista, tra le voci più autorevoli e amate del mondo...

Meloni al Parenti, insulti alla Shammah«Lei sta sempre dalla parte sbagliata, ci vuole talento», «teatro profanato», «che tristezza, la vecchiaia è una brutta bestia».

