Meloni in Senato sulla crisi in Medio Oriente | É grave dobbiamo agire con serietà Ferma condanna alla strage delle bambine in Iran

Oggi in Senato, la premier ha preso parola sulla crisi in Medio Oriente, sottolineando la gravità della situazione e la necessità di agire con serietà. Ha condannato fermamente la strage di bambine in Iran, esprimendo preoccupazione per le implicazioni del conflitto. I banchi del governo sono pieni mentre lei si rivolge ai senatori, evidenziando l’importanza di un intervento deciso.

La premier sta relazionando ai senatori su come “affrontare” la pesante situazione bellica. Al suo fianco, i vicepremier Tajani e Salvini. Intervento Usa e Israele contro Iran fuori da diritto internazionale Roma, 11 marzo 2026 – Sono pieni i banchi del governo per l'intervento in Senato di Giorgia Meloni sulla guerra in Medio Oriente. Ai suoi fianchi siedono i due vicepremier: Tajani e Salvini. Meloni, prima di accomodarsi, ha scambiato qualche battuta con Pier Ferdinando Casini. La premier Giorgia Meloni al Senato, nelle comunicazioni in vista del Consiglio Ue e sulla crisi in Medio Oriente, ha ricordato la "strage delle bambine nel Sud dell'Iran" chiedendo che "si accertino le responsabilità". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

