Tra migranti e sfrattati il flusso è continuo Un municipio di Roma apre un centro d' accoglienza in un bene confiscato

A Roma un municipio ha avviato l'apertura di un centro d’accoglienza all’interno di un bene confiscato alla criminalità, destinato a migranti e persone in situazione di fragilità. La struttura nasce per rispondere alla crescente richiesta di posti letto, spesso insufficienti, e si inserisce in un contesto di continui spostamenti di migranti e sfrattati. La decisione si basa sulle lungaggini burocratiche legate alle procedure di gestione degli immobili confiscati.

Ordinanza della presidente Del Bello che dispone la messa a disposizione di un ex negozio a via Pigorini. L'assessore Bogino: "Per il momento non stiamo ospitando nessuno, ma così ci siamo preparati. Ogni settimana arrivano dalle due alle tre famiglie in cerca di appoggio" Troppe persone a cui trovare un posto dove dormire, anche per poche notti. E così c'è un municipio di Roma che ha deciso di sfruttare le lungaggini burocratiche a suo favore, aprendo una casa d'accoglienza per migranti e persone fragili all'interno di un bene confiscato alla criminalità organizzata. La storia arriva da piazza Bologna, II municipio. Nello specifico, via Luigi Pigorini.