Roma Capodarte il primo giorno dell’anno diventa un evento culturale collettivo

Roma Capodarte trasforma il primo giorno dell’anno in un’occasione di valorizzazione culturale, offrendo ai cittadini e ai visitatori un’esperienza collettiva e partecipata. Questa iniziativa innovativa rompe con le tradizioni del Capodanno, puntando su eventi e iniziative che promuovono l’arte, la storia e la creatività della città. Un modo per iniziare l’anno con spirito di condivisione e di scoperta, rafforzando il ruolo di Roma come capitale culturale.

Roma sceglie di cominciare l’anno nel segno della cultura e lo fa ribaltando l’idea tradizionale di Capodanno. Con Roma Capodarte, il 1° gennaio smette di essere un giorno di pausa e diventa un tempo di partecipazione, incontro e scoperta. Una festa culturale diffusa che attraversa musei, biblioteche, teatri, cinema, piazze e quartieri, coinvolgendo l’intero tessuto urbano in un racconto corale fatto di linguaggi artistici diversi. La città si apre fin dalle prime ore del mattino, accogliendo cittadini e visitatori con un programma articolato che spazia dalla musica dal vivo alle performance teatrali, dalle proiezioni cinematografiche alle visite guidate, fino a laboratori e attività pensate anche per i più piccoli. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma Capodarte, il primo giorno dell’anno diventa un evento culturale collettivo Leggi anche: Capodarte a Roma, il primo gennaio cento eventi per festeggiare i padri della Costituzione. La presentazione Leggi anche: "Only the brave", a Montalto di Castro il tuffo al mare il primo giorno dell'anno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Roma Capodarte 2026: 100 eventi gratuiti per il 1 gennaio della Capitale; Sito Istituzionale | Capodarte 2026, omaggio alla Costituente; I concerti, gli spettacoli e l'omaggio alla Costituzione: nel primo giorno dell'anno Capodarte accende Roma con 100 eventi dalle periferie al centro; Roma Capodarte 2026 celebra l’Assemblea Costituente. Roma Capodarte 2026: il 1° gennaio Roma si accende da Piazza Navona ad Acilia con oltre 100 eventi - Roma Capodarte 2026 il 1° gennaio: eventi in 15 Municipi quasi tutti gratis, tre palchi, rap e tango, musei e biblioteche, omaggio alla Costituente ... romait.it

