Meduna | 9 nuovi negozi e la fine del semaforo bloccano

A Meduna di Livenza, un borgo con circa tremila abitanti sulla sponda sinistra del fiume Livenza, sono state aperte nove nuove attività commerciali e di servizio nell’ultimo anno. Tra le novità, ci sono negozi e esercizi che si sono aggiunti alla comunità, mentre il semaforo della strada principale è stato disattivato, lasciando la gestione del traffico senza controllo semaforico.

Meduna di Livenza, piccolo borgo di tremila anime sulla sponda sinistra del fiume Livenza, ha registrato l'apertura di nove nuove attività commerciali e di servizio nell'ultimo anno. Questo risultato rappresenta una netta controtendenza rispetto al fenomeno della desertificazione che colpisce molti centri minori. Il sindaco Ivano Pitton e il presidente Rino Rinaldin hanno identificato le cause di questo successo come un modello replicabile per altri comuni. La notizia arriva mentre la provincia di Treviso vede chiudere circa trecento negozi tradizionali ogni anno, vittime della grande distribuzione e dello shopping online. A Meduna, invece, si registra una vitalità inaspettata che trasforma il centro in un caso studio per l'economia locale.