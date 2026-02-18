Montoro e il segreto della longevità la presentazione della formula matematica EU – Dieta Mediterranea

Da avellinotoday.it 18 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il professor Rossi ha svelato oggi a Montoro il segreto della longevità, presentando la formula matematica “EU – Dieta Mediterranea” che potrebbe rivoluzionare le abitudini alimentari. Durante l’incontro, ha mostrato come questa formula combina dati di salute e alimentazione raccolti in anni di studi, con un esempio pratico di come applicarla nella vita quotidiana.

Oggi mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 10.30, presso la sala Convegni del Comune di Montoro incontro formativo con la presentazione della formula matematica “EU – Dieta Mediterranea” ideata dal prof. Carlo Montinaro presidente dell’Associazione Medica “M. L. Bianchini” e primario emerito del reparto di pediatria dell’Ospedale di Sarno. L’incontro è diretto a promuovere un corretto e sano stile di vita alimentare attraverso l’illustrazione di semplici regole alimentari con un focus sulla dieta mediterranea, patrimonio dell’Unesco. Al tavolo dei relatori: il prof. Pio Vicinanza, rettore UNIPOSMS (Università Nuova Scuola Medica Salernitana) il prof.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

