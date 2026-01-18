Il Milan si avvicina al rinnovo di Mike Maignan, con segnali positivi emersi nelle ultime ore. Secondo il giornalista Nicolò Schira, l’incontro tra le parti è stato considerato positivo. Restano da definire alcuni dettagli, ma la trattativa sembra procedere verso una conclusione favorevole. Seguiranno aggiornamenti non appena emergono ulteriori sviluppi sulla trattativa tra il club e il portiere francese.

Continua il calciomercato con il Milan che al momento non sembrerebbe deciso a muoversi verso altri colpi oltre all'arrivo di Fullkrug a fine dicembre. Si è parlato di un difensore, ma non ci sono nomi caldi. Si parla più dei possibili rinnovi in casa rossonera. Il giornalista Nicolò Schira parla anche del rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Ecco i suoi aggiornamenti sul social X. "L'estensione del contratto di Mike Maignan con il Milan è nella fase finale. Contratto fino al 2031 con uno stipendio di € 7 milionianno (bonus facili inclusi)". Schira aggiunge dettagli molto importanti: "Incontro positivo nelle ultime ore tra i suoi agenti e Milan". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Maignan e il rinnovo sempre più vicino. Schira: “Incontro positivo”. Cosa manca?

