Beukema | McTominay è il calciatore più forte della Serie A è anche molto umano Napoli? È unica

In un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A, Sam Beukema condivide le sue impressioni sulla Serie A e sui suoi compagni di squadra. Con sincerità, il difensore olandese parla delle qualità dei colleghi e delle peculiarità del campionato italiano. Le sue parole offrono uno sguardo autentico e diretto sulla realtà calcistica che sta vivendo. Beukema: «McTominay è il calciatore più forte della Serie A, è anche molto umano. Napoli? È unica»

Sam Beukema si racconta in un’intervista esclusiva ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le sue parole. Le parole di Beukema. Giochi contro il Milan, l’Inter e il Bologna. Dimmi un calciatore che togli da ogni squadra. «Calhanoglu, Modric e Lucumi.» Preferisci segnare al 90º o salvare un gol in scivolata al 90º? «Sono difensore, quindi preferirei salvare un gol.» Salvi. Allora, puoi invitare una persona a cena che non conosci? Chi scegli? «Vorrei incontrare una volta Max Verstappen, è olandese come me. Non sono felice per come è andata però ha dato tutto, ha provato tutto, fatto una roba folle, veramente incredibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Beukema: «McTominay è il calciatore più forte della Serie A, è anche molto umano. Napoli? È unica» Leggi anche: Ecco chi è il calciatore più forte della Serie A: la sentenza in DIRETTA Leggi anche: In Inghilterra guardano McTominay incoronato miglior calciatore della Serie A e non ci possono pensare Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. McTominay scaricato dallo United, a volte il calcio sembra in mano agli incompetenti. Beukema commette sempre lo stesso errore - C'è ancora qualcuno che osa discutere Conte? ilnapolista.it

Il calciatore che ama la Riviera. Beukema è di casa a Riccione: "L’estate qui non ha paragoni" - Le vacanze a Riccione, toccata e fuga al raduno del Bologna, la nuova avventura con la maglia del Napoli alle porte. ilrestodelcarlino.it

È ufficiale: Sam Beukema è un nuovo giocatore del Napoli - Dopo una lunga trattativa, adesso è arrivata l’ufficialità: Sam Beukema è un nuovo giocatore del Napoli. gianlucadimarzio.com

#Beukema: «#McTominay è il calciatore più forte della #SerieA, è anche molto umano. #Napoli È unica» In un'intervista concessa ai canali ufficiali della Serie A: «Se vinciamo la #Supercoppa la prossima intervista la facciamo in napoletano» https://www.ilna - facebook.com facebook

#SerieA #Udinese XI Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis #Napoli XI Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Boungiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Spinazzola; Neres, Holjund, Lang x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.