In un’intervista ai canali ufficiali della Lega Serie A, Sam Beukema condivide le sue impressioni sulla Serie A e sui suoi compagni di squadra. Con sincerità, il difensore olandese parla delle qualità dei colleghi e delle peculiarità del campionato italiano. Le sue parole offrono uno sguardo autentico e diretto sulla realtà calcistica che sta vivendo. Beukema: «McTominay è il calciatore più forte della Serie A, è anche molto umano. Napoli? È unica»

Sam Beukema si racconta in un’intervista esclusiva ai canali ufficiali della Lega Serie A. Le sue parole. Le parole di Beukema. Giochi contro il Milan, l’Inter e il Bologna. Dimmi un calciatore che togli da ogni squadra. «Calhanoglu, Modric e Lucumi.» Preferisci segnare al 90º o salvare un gol in scivolata al 90º?  «Sono difensore, quindi preferirei salvare un gol.» Salvi. Allora, puoi invitare una persona a cena che non conosci? Chi scegli? «Vorrei incontrare una volta Max Verstappen, è olandese come me. Non sono felice per come è andata però ha dato tutto, ha provato tutto, fatto una roba folle, veramente incredibile. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

