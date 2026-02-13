Napoli corre contro il tempo per recuperare Scott McTominay in vista del big match di domenica contro la Roma, dopo che il centrocampista scozzese si è infortunato durante l’allenamento di ieri e rischia di saltare la sfida decisiva.

Il Napoli corre contro il tempo per recuperare Scott McTominay in vista del big match di domenica contro la Roma. Il centrocampista scozzese, pilastro dello scacchiere di Antonio Conte, è alle prese con una fastidiosa tendinopatia al gluteo destro, un’infiammazione cronica riacutizzatasi durante la sfida di sabato scorso contro il Genoa. Dopo aver saltato l’impegno di Coppa Italia contro il Como, il numero 8 azzurro continua a lavorare a parte a Castel Volturno, alternando terapie a sedute personalizzate in palestra per evitare pericolose ricadute. L’orientamento dello staff medico, guidato dal dottor Raffaele Canonico, resta improntato a un cauto ottimismo: l’obiettivo è reinserire lo scozzese in gruppo per la rifinitura di sabato, garantendo a Conte almeno una convocazione strategica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Napoli-Roma, rebus McTominay: Conte spera nel recupero lampo

Approfondimenti su napoli roma

Il Milan sta lavorando duramente per recuperare Pulisic e Leao in vista della partita di venerdì contro il Pisa.

Questa sera a Trigoria, la Roma riapre i cancelli per iniziare la preparazione in vista dello scontro diretto con il Napoli.

Ultime notizie su napoli roma

